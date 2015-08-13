Єремеєва хочуть поховати в Луцьку - джерело

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на одного з помічників нардепа.

"Помер, так і не вийшовши з коми. Про це повідомили вчора близько 17:00", - зазначив помічник.

Таким чином він спростував інформацію про те, що Єремеєв станом на 23:00 був все ще живий. "Це дурниці ", - зазначив співрозмовник видання.

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Зараз, за його словами, вирішується питання про доставку тіла покійного в Україну, місце і час похорону. "У першу чергу, звичайно, розглядається Луцьк, де жив Ігор Миронович", - зазначив помічник, говорячи про місце похорону.

Що стосується обрання нового лідера групи "Воля народу", то, за словами помічника, це питання буде вирішуватися вже восени, а зараз керує групою Андрій Деркач.

26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня.