Єремеєва хочуть поховати в Луцьку - джерело
Народний депутат, лідер групи "Воля народу" Ігор Єремеєв помер вдень 12 серпня, не приходячи у свідомість в клініці в Швейцарії.
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на одного з помічників нардепа.
"Помер, так і не вийшовши з коми. Про це повідомили вчора близько 17:00", - зазначив помічник.
Таким чином він спростував інформацію про те, що Єремеєв станом на 23:00 був все ще живий. "Це дурниці ", - зазначив співрозмовник видання.
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Зараз, за його словами, вирішується питання про доставку тіла покійного в Україну, місце і час похорону. "У першу чергу, звичайно, розглядається Луцьк, де жив Ігор Миронович", - зазначив помічник, говорячи про місце похорону.
Що стосується обрання нового лідера групи "Воля народу", то, за словами помічника, це питання буде вирішуватися вже восени, а зараз керує групою Андрій Деркач.
26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня.