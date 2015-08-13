Главу Антикорупційного бюро Ситника підозрюють у корупції - нардеп (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Віталій Купрій.

Він наголосив, що це сталося після його звернення до органів Генпрокуратури.

Стало відомо, що Ситнику попередньо інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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"Неймовірно! Корупція в Антикорупційному бюро?! Не встиг директор НАБ Ситник спіймати жодного корупціонера, як вже сам з’явиться в якості підозрюваного на допиті в слідчого", - прокоментував нардеп ситуацію.

29 липня в ЗМІ з'явилась інформація, що Артем Ситник включив свою дружину Анну Ситник і «таємничу» радницю Ірину Данько до складу офіційної делегації для поїздки до Великобританії. Спочатку очільник НАБ говорив, що Анна Ситник входила до офіційної делегації. Проте згодом почав переконувати, що вона їхала як «приватна особа і за свій рахунок». Разом з тим, за декларацією в 2014 році офіційний дохід пані Ситник склав лише 113 тис. грн.

"І як за такі гроші можна роз’їжджати по Лондонах?!" - обурився Купрій.