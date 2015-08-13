В Україні створили військову прокуратуру сил АТО

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що «підписані відповідні накази генеральним прокурором про створення єдиної військової прокуратури сил АТО на правах регіональної».

Читайте такожВ Артемівську знайдений застреленим військовослужбовець ЗСУ

За його словами, військова прокуратура сил АТО «буде опікуватися дотриманням законності, розслідуванням кримінальних проваджень, виявленням, фіксуванням і спрямуванням кримінальних проваджень до суду на території декількох областей – в Луганській, Донецькій, Харківській і Запорізькій».

Матіос повідомив, що новою прокуратурою керуватиме кадровий військовий прокурор, який рік перебував у зоні АТО, - Костянтин Кулик.