СБУ: Заправки Ахметова забезпечували пальним терористів
Компанія «Паралель», що управляє автозаправним бізнесом групи СКМ, забезпечувала пальним терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.
За його словами, під час обшуку в ТОВ “Паралель” було виявлено талони на пальне зі штампами так званого “міністерства вугілля та енергетики ДНР”, видані ТОВ “Паралель”, загальним обсягом на 1 тис. тонн пального.
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“11 серпня під час обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками скоєння посадовими особами ТОВ “Паралель” фінансування тероризму, в офісних приміщеннях та на місцях фактичного проживання керівництва компанії слідчі вилучили використані талони на придбання різних видів палива з печатками різноманітних структур самопроголошених республік, зокрема так званого “міністерства вугілля та енергетики” та інших”, - сказав він.
Також Тандіт додав, що ємності та резервуари цієї компанії на території Донеччини та Луганщини використовувалися для зберігання пального, отриманого бойовиками з Росії під виглядом “гуманітарної допомоги”.
“Офіційні дані розслідування свідчать про те, що “Паралель” - один з великих регіональних операторів мережі АЗС, статутний капітал якої контролюється компанією “Паралель нафта LTD”, - сказав він.
Також він підкреслив, що за оперативними даними, бойовики заправляли свій транспорт на заправках “Паралелі”.
«Встановлено, що за погодженням з керівництвом цієї компанії через спеціального уповноваженого компанії “Паралель нафта LTD” в самопроголошеній “ДНР” талони на пальне виділялись командирам (підрозділів бойовиків — УНІАН)”, - сказав Тандіт.
Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в СБУ заявили про проведення в Запоріжжі обшуку в офісі компанії «Паралель», що управляє автозаправним бізнесом групи СКМ.
«В офісі компанії «Паралель» санкціонований обшук проводиться в рамках розслідування кримінального провадження за ст.258-5 – (фінансування тероризму)», - повідомили в прес-центрі.
За даними СБУ, обшук ініційовано з метою перевірки достовірності отриманої оперативної інформації про причетність даної структури до скоєння злочину.
Довідка УНІАН. Компанія «Паралель-М ЛТД» працює під брендом «Паралель» у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
На даний момент діє 41 АЗК під ТМ «Паралель», ще 13 АЗС продають фірмове пальне від компанії «Паралель».
«Паралель-М ЛТД» контролює компанія Parallel Nafta LTD - дочірня компанія групи СКМ Ріната Ахметова.