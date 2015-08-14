СБУ: Заправки Ахметова забезпечували пальним терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, під час обшуку в ТОВ “Паралель” було виявлено талони на пальне зі штампами так званого “міністерства вугілля та енергетики ДНР”, видані ТОВ “Паралель”, загальним обсягом на 1 тис. тонн пального.

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“11 серпня під час обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками скоєння посадовими особами ТОВ “Паралель” фінансування тероризму, в офісних приміщеннях та на місцях фактичного проживання керівництва компанії слідчі вилучили використані талони на придбання різних видів палива з печатками різноманітних структур самопроголошених республік, зокрема так званого “міністерства вугілля та енергетики” та інших”, - сказав він.

Також Тандіт додав, що ємності та резервуари цієї компанії на території Донеччини та Луганщини використовувалися для зберігання пального, отриманого бойовиками з Росії під виглядом “гуманітарної допомоги”.

“Офіційні дані розслідування свідчать про те, що “Паралель” - один з великих регіональних операторів мережі АЗС, статутний капітал якої контролюється компанією “Паралель нафта LTD”, - сказав він.

Також він підкреслив, що за оперативними даними, бойовики заправляли свій транспорт на заправках “Паралелі”.

«Встановлено, що за погодженням з керівництвом цієї компанії через спеціального уповноваженого компанії “Паралель нафта LTD” в самопроголошеній “ДНР” талони на пальне виділялись командирам (підрозділів бойовиків — УНІАН)”, - сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в СБУ заявили про проведення в Запоріжжі обшуку в офісі компанії «Паралель», що управляє автозаправним бізнесом групи СКМ.

«В офісі компанії «Паралель» санкціонований обшук проводиться в рамках розслідування кримінального провадження за ст.258-5 – (фінансування тероризму)», - повідомили в прес-центрі.

За даними СБУ, обшук ініційовано з метою перевірки достовірності отриманої оперативної інформації про причетність даної структури до скоєння злочину.

Довідка УНІАН. Компанія «Паралель-М ЛТД» працює під брендом «Паралель» у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

На даний момент діє 41 АЗК під ТМ «Паралель», ще 13 АЗС продають фірмове пальне від компанії «Паралель».

«Паралель-М ЛТД» контролює компанія Parallel Nafta LTD - дочірня компанія групи СКМ Ріната Ахметова.