Своє рішення по справі Сенцова-Кольченко суд оголосить 25 серпня
16:00, 19 серпня 2015Політика
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Фінальне рішення суду над українцями Сенцовым і Кольченко буде озвучено 25 серпня.
Рішення суду по справі Сенцова-Кольченко буде 25 серпня / twitter.com/OgonWatch
Рішення суду по справі українського режисера Олега Сенцова і ще одного фігуранта справи про підготовку терактів у Криму Олександра Кольченко оголосять 25 серпня. Про це в середу, 19 серпня з будівлі суду в Ростові-на-Дону повідомляє кореспондент "Дождя".
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Нагадаємо, що сьогодні проходив черговий етап дебатів у суді Ростова-на-Дону. Прокурор попросив для обвинуваченого у підготовці терактів у аннексированном Криму українського режисера Олега Сенцова 23 роки суворого режиму, для правозахисника Олександра Кольченко - 12.
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