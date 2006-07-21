Гоночний Aston Martin продаватимуть усім охочим (фото)

Компанія Aston Martin заявила про те, що готова продавати приватним клієнтам і невеликим командам спортивні автомобілі, практично повністю ідентичні гоночним V8 Vantage, які брали участь в 24-годинних гонках Нюрбургрінга. Правда, за словами представників британської марки, такі машини випустять обмеженим тиражем. Приймати заявки на них почнуть у серпні поточного року.

Машини спеціальної серії в технічному плані ідентичні базовим автомобілям і оснащуються такою ж коробкою передач і восьмициліндровим двигуном. Проте новинка одержала систему пожежогасіння, гоночний бензобак, спортивне сидіння і ремені безпеки. Така машина чудово підійде любителям періодичних виїздів на спеціальні гоночні треки, тим більше що не дивлячись на всі переробки V8 Vantage залишається придатним для використання на дорогах загального користування.

Новий автомобіль складе ще і конкуренцію Porsche 911 RS, що має схожу ідеологію, а його вартість в Європі складе близько 113 тисяч доларів.

Лента.ру