Суд переніс на 31 серпня розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на початку судового засідання головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій повідомив, що із Київського СІЗО до суду надійшла інформація про те, що Пукач сьогодні знову не може брати участі у засіданні через погіршення стану здоров'я, у зв'язку з чим судове засідання перенесено на 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 серпня, Апеляційний суд Києва переніс на сьогодні, 26 серпня, розгляд скарги на вирок Пукачу через те, що його не доставили до зали судових засідань у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.