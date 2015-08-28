"Народний фронт" Яценюка відмовився брати участь у місцевих виборах

Партія "Народний фронт" не висуватиме своїх кандидатів на місцевих виборах цієї осені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова "Народного фронту", прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Народний фронт" не висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори", - сказав Яценюк.