"БПП" та "Народний фронт" домовилися щодо єдиного списку кандидатів на місцевих виборах - Геращенко

Про це народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо спільної участі в місцевих виборах "БПП" і "НФ".

"По місцевим виборам, дійсно, домовленість про те, щоб виставити всіх кандидатів на місцеві вибори єдиним списком, є", - сказав депутат.

У той же час, Геращенко зауважив, що "щодо об'єднання фракцій або щодо об'єднання партій - по цьому питанню необхідно отримати офіційну заяву, а після цього робити висновки".

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У свою чергу народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець повідомив, що офіційно фракцію ніхто не збирав і депутатам про відповідні переговори або їх результат ніхто не говорив. "Фракція, відповідно, теж ніяких рішень не приймала з приводу об'єдання, необ'єднання, об'єдання фракцій. Що таке "об'єднання фракцій", я, між іншим, собі згідно чинного Регламенту і Конституції, не уявляю, що це за конструкція", - сказав депутат.

Він підкреслив, що щодо якихось об'єднань офіційно перед фракцією питання не ставилося. "Поки що ці всі речі на стадії чуток. Суб'єктами можуть бути виключно фракція або партія. Поки що жоден з цих органів не приймав (рішення щодо об'єднання - УНІАН)", - відзначив Ємець.

Крім того, він зауважив, що питання про єдиний список на місцеві вибори також офіційно не обговорювалося.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова "БПП" Юрій Луценко повідомив, що переговори БПП і "НФ" про об'єднання на майбутніх місцевих виборах йдуть мляво. "Вони озвучили свої пропозиції. Поки що це їх пропозиції. Переговори відбуваються досить мляво. Та й багато дій "Народного фронту" не схожі на дії тих, хто хоче домовитися", - сказав він.

Пізніше депутат від "БПП" Дмитро Андрієвський повідомив, що переговори "БПП" із "НФ" щодо формату участі у місцевих виборах продовжуються. "Ми плануємо найближчим часом, перед засіданням Верховної Ради, зібрати фракцію, де буде надана відповідна інформація. Зараз йдуть консультації, вони дуже плідні. Я впевнений, що потрібно формувати широке коло демократичних сил для того, щоб перемагати на наступних виборах в органи місцевого самоврядування. Це будуть надзвичайні вибори в історії України. Будуть сформовані нові владні органи місцевого самоврядування, які в подальшому визначатимуть долю нашої країни", – заявив депутат.