Луценко попередив тих, хто хоче блокувати дороги

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС володіє інформацією про можливе блокування автомагістралей з боку радикальних політичних сил у разі розпуску Верховної Ради України.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Дело».

«У МВС є інформація, що в день теоретичного розпуску парламенту радикально налаштовані політичні сили планують блокувати рух автотранспорту. За нашою інформацією, на всіх основних магістралях країни планується виставити вантажні автомобілі на всіх напрямках руху. Можуть бути задіяні безліч активістів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У зв`язку з цим міністр наголосив, що МВС не вдаватиметься до зусиль з розгону демонстрантів і не будуть «силоміць розтягувати «КамАЗи». «Міністерству внутрішніх справ буде надзвичайно складно протидіяти таким акціям. Ми не можемо припинити її технічно. Тому хочу звернутися через ЗМІ до організаторів. Ми не підемо на розгін демонстрантів і не будемо силоміць розтягувати «КамАЗи». Але ми можемо притягати до кримінальної відповідальності власників автотранспортних засобів за блокування доріг. Постраждають власники автотранспорту, які свідомо підуть на блокування доріг», - попередив він.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО відмовився назвати конкретні політичні сили, які готуються до блокування автомагістралей.