В мережі Інтернет з'явилося відео потужного вибуху під час мітингу під Верховною Радою, в результаті якого серйозно постраждали правоохоронці.

Постраждали близько 10 правоохоронців. За непідтвердженою інформацією - 30.

Як пишуть fakty.ictv.ua, постраждалі правоохоронці мають поранення ніг, рук, очей, травми голови. Одному з міліціонерів, ймовірно, під час вибуху, відірвало ногу на колінну чашечку. Постраждалі лежать біля одного з входів в парламент з боку вулиці Грушевського, звідки їх забирають швидкі.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.

Також у правоохоронців кинули бойову гранату, кілька бійців отримали тяжкі поранення.