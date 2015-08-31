Ярош прокоментував криваві заворушення у центрі Києва

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завжди був проти будь-яких домовленостей із Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не можна. Завжди був переконаний, що тільки єдиний народ може перемогти Путіна і його російсько-терористичну банду. Я своїх принципів не міняв і ніколи не мінятиму. Але при цьому я впевнений, що доводити ситуацію до кривавого протистояння зараз, коли є ще маса політичних важелів впливу на неї, - це ідіотизм і гра на руку не тільки зовнішньому, але і внутрішньому ворогові", - написав Ярош.

Завжди був проти будь-яких домовленостей з Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не... Posted by Дмитро Ярош on 31 серпня 2015 р.

Лідер ПС упевнений, що "на Печерських пагорбах дуже багато тих, хто спить і бачить, як українці йдуть шляхом кривавого бунту, знищуючи державу".

"Шкода, що багато справжніх патріотів не розуміють цієї фсбешної багатоходівки", - резюмував Ярош.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.

В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 100 бійців Нацгвардії, дясять у важкому стані, один загинув.