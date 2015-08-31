Ярош прокоментував криваві заворушення у центрі Києва
Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош засудив криваве протистояння біля стін Верховної Ради. На його думку, доводити ситуацію до кривавого протистояння зараз - це ідіотизм і гра на руку не тільки зовнішньому, але і внутрішнього ворогові.
Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.
"Завжди був проти будь-яких домовленостей із Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не можна. Завжди був переконаний, що тільки єдиний народ може перемогти Путіна і його російсько-терористичну банду. Я своїх принципів не міняв і ніколи не мінятиму. Але при цьому я впевнений, що доводити ситуацію до кривавого протистояння зараз, коли є ще маса політичних важелів впливу на неї, - це ідіотизм і гра на руку не тільки зовнішньому, але і внутрішньому ворогові", - написав Ярош.
Завжди був проти будь-яких домовленостей з Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не...Posted by Дмитро Ярош on 31 серпня 2015 р.
Лідер ПС упевнений, що "на Печерських пагорбах дуже багато тих, хто спить і бачить, як українці йдуть шляхом кривавого бунту, знищуючи державу".
"Шкода, що багато справжніх патріотів не розуміють цієї фсбешної багатоходівки", - резюмував Ярош.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.
В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.
Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 100 бійців Нацгвардії, дясять у важкому стані, один загинув.