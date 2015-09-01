"Відродження" вимагає звіту силовиків щодо теракту під Радою

Про це заявив глава «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Депутати вимагають притягти до відповідальності не самих лише виконавців теракту, а й тих, хто організував мітинг - політиків і народних депутатів, наголосив Бондар.

«Ми вимагаємо детального звіту про затриманих і підозрюваних. Причому, до відповідальності потрібно притягти не лише тих, хто кидав гранату та стріляв у правоохоронців, а мають бути допитані і затримані організатори заворушень - лідери партій, чинні і колишні народні депутати, які привели під Верховну Раду людей і влаштували бійку. Безумовно, покарання має бути найжорсткішим. В Україні за останній рік загинуло дуже багато людей, треба упереджувати і карати спроби будувати політику на крові», - заявив Віктор Бондар.