У Порошенка запевняють, що "Батьківщина" та "Самопоміч" підтвердили свою участь у коаліції
Немає підстав повторно підписувати коаліційну угоду через вихід зі складу коаліції фракції Радикальної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко сказав у коментарі журналістам після наради керівників коаліції з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.
“Коаліція існує. На сьогоднішній день на цьому засіданні лідери “Батьківщини” і “Самопомочі” ще раз підтвердили, що вони працюють у коаліції”, - сказав Кононенко.
Він додав, що фракції «Батьківщина» і «Самопоміч» також висловили свої зауваження щодо роботи коаліції, зокрема, заявили про бажання розшити їхню участь у механізмі прийняття рішень.
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За словами Кононенка, є позиція БПП, “Народного фронту” і позиція спікера, що якщо дві фракції коаліції вважають, що “їм некомфортно працювати і потрібно щось змінювати, ми готові це робити, ми готові змінювати”.
“Наступний тиждень ми цьому присвятимо”, - сказав депутат і додав, що з урахуванням того, що йдеться про механізм ухвалення рішень, то у цьому процесі мають взяти участь і президент, і прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня фракція Радикальної партії оголосила про вихід з парламентської коаліції.