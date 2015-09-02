У Порошенка запевняють, що "Батьківщина" та "Самопоміч" підтвердили свою участь у коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко сказав у коментарі журналістам після наради керівників коаліції з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

“Коаліція існує. На сьогоднішній день на цьому засіданні лідери “Батьківщини” і “Самопомочі” ще раз підтвердили, що вони працюють у коаліції”, - сказав Кононенко.

Він додав, що фракції «Батьківщина» і «Самопоміч» також висловили свої зауваження щодо роботи коаліції, зокрема, заявили про бажання розшити їхню участь у механізмі прийняття рішень.

Читайте такожУ "БПП" заявили, що переформатування уряду цього тижня не відбудеться

За словами Кононенка, є позиція БПП, “Народного фронту” і позиція спікера, що якщо дві фракції коаліції вважають, що “їм некомфортно працювати і потрібно щось змінювати, ми готові це робити, ми готові змінювати”.

“Наступний тиждень ми цьому присвятимо”, - сказав депутат і додав, що з урахуванням того, що йдеться про механізм ухвалення рішень, то у цьому процесі мають взяти участь і президент, і прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня фракція Радикальної партії оголосила про вихід з парламентської коаліції.