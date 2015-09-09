Квіташвілі не розуміє, за що Саакашвілі критикує уряд

Про це він заявив в ефірі ТСН.

"Я не знаю, які в нього амбіції, чесно кажучи, в Україні, прем'єрські чи президентські, треба його запитати про це, але я не думаю, що, критикуючи уряд, коли всі, починаючи з міжнародного валютного фонду до Європейського союзу, хвалять, невже це допоможе якісь політичні очки заробити", - заявив Квіташвілі.

Квіташвілі також пояснив, що в Грузії реформи йшли швидше завдяки єдності влади: президент, парламент і прем'єр працювали разом. В Україні ситуація складніша, тому зміни відбуваються набагато повільніше. Олександр Квіташвілі також вважає, що Саакашвілі опинився в ситуації, коли бажання колишнього президента не відповідають можливостям одеського губернатора: "Це фрустрація (невідповідність бажань можливостям ТСН) через ситуацію, яка склалася. Він звик до швидких змін".

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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Квіташвілі, з допомогою критики дій уряду голова Одеської обласної держадміністрації Михайло Саакашвілі не отримає політичних балів.