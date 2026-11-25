В статті констатується, що з початку свого другого терміну адміністрація Трампа проявляє непримиренну ворожість до Києва.

Тепер, коли адміністрація Трампа, судячи з усього, однозначно виступила проти Києва і на користь Москви, саме Європі доводиться забезпечувати виживання України, пише Foreign Policy.

Видання вказує, що цей тиждень може стати вирішальним, оскільки 26–27 листопада відбудеться засідання Європейської ради, на якому буде ухвалено рішення про надання додаткового кредиту в розмірі 45 мільярдів євро (близько 49,5 мільярда доларів), щоб допомогти Україні протриматися наступного року в умовах безперервних ракетних ударів, авіаційних дронів та величезного дефіциту бюджету.

В статті констатується, що з початку свого другого терміну адміністрація Трампа проявляє непримиренну ворожість до Києва: від різких висловлювань з Овального кабінету до пом’якшення санкцій проти Росії та вимог до України припинити наносити удари на великі відстані по російських нафтопереробних об’єктах.

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Більше того, ця ворожість, як і війна, лише загострилася: президент США Дональд Трамп призупинив санкції щодо експорту російського дизельного палива (з метою зниження цін на паливо) та знівелював дію останнього законодавства, покликаного економічно покарати Москву.

"Усе почалося з угоди щодо дизельного палива. Це найтриваліша цілеспрямована спроба команди Трампа вплинути на хід подій. Мене ще більше дратує те, що вони допомагають [президенту Росії Володимиру] Путіну це робити. Путін прагне підірвати НАТО, і саме тому це викликає таке розчарування", - розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Видання констатує, що тепер Європі доведеться заповнити цю прогалину – як у бюджеті Києва, так і в його оборонних потребах.

Вказується, що питання про європейський кредит ще не вирішене остаточно. Є чотири країни - Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія, які не наважуються приєднатися до ще одного загальноєвропейського боргу для підтримки держави, до якої вони ставляться з недовірою.

Однак, за словами обізнаних спостерігачів, до п’ятниці Європейський Союз, ймовірно, зможе домогтися затвердження нових 45 мільярдів на додаток до кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України, який він і досі надає частинами.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ця остання позика буде забезпечена замороженими російськими активами, що знаходяться в Європі.

Водночас, видання зауважило, що незважаючи на багаторічні заяви, через чотири роки після початку повномасшаьної війни ані Європа, ані Сполучені Штати, ані Велика Британія не перейшли від заморожування до конфіскації, побоюючись потенційних юридичних, фінансових та інших наслідків вилучення незаконних російських коштів.

"Це ставить під сумнів надійність остаточного забезпечення для цього нового європейського кредиту", - йдеться в статті.

Європа розуміє, що надання Україні можливості вистояти у війні або принаймні уникнути ганебного миру має вирішальне значення як для виживання цієї країни, так і для її власного виживання.

Видання пояснило, що проблема, яка стала очевидною ще в січні 2025 року, полягає в тому, що Україна та Європа залишилися наодинці.

Нагадується, що США не надали Києву жодної нової фінансової підтримки з часу повернення Трампа на посаду, час від часу переривали обмін розвідданими та супутниковий зв’язок, а також продовжують блокувати продаж вкрай необхідних ракет-перехоплювачів, що знаходяться на складах європейських країн.

Минулого тижня заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі висловив догану Україні за удари по російських нафтопереробних об’єктах, стверджуючи, що такі атаки є неефективними.

Видання вказало, що тим часом російські ракети та дрони продовжують сипатися на Київ, Харків та інші великі міста.

"Трамп просто захищає Путіна і ускладнює Україні можливість захищатися", – сказав Гербст.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 членів Палати представників США закликали президента США Дональда Трампа відкликати запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня в Маямі. У листі конгресмени закликали відкликати запрошення Путіна на саміт через війну, яку він веде проти України, а також через повідомлення про військову допомогу Росії Ірану. Конгресмени наголосили, що зараз не час для економічного співробітництва чи дискусій з Росією – за винятком обговорення припинення її несправедливої війни. Конгресмен Гіл Сіснерос також звинуватив Трампа в підриві національної безпеки США. Він наголосив, що США мають притягнути Москву до відповідальності за підтримку Ірану.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів про тиск з боку спецпосланців Трампа. Кушнер та Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше" – а в ідеалі вже до січня. Зеленський зазначив, що Україна ризикує зіткнутися з вимогами піти на значні поступки, тоді як сам кремлівський диктатор Володимир Путін досі не демонструє жодних ознак готовності завершити війну. Також Зеленський наголосив, що звертатиметься до нового складу Конгресу США, контрольованого демократами, із закликом посилити тиск на Росію. Це станеться, якщо Трамп не зможе переконати Путіна припинити війну до кінця цього року.

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