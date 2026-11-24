Важливо, що ніхто не визнає, що прийняв рішення обмежити діяльність Starshield.

Нічні запуски безпілотників в Україні - це ретельно налагоджені операції. Прорив через дедалі складніші системи РЕБ і ППО Росії вимагає збору величезного обсягу даних і безперебійного зв’язку з партнерами. Про це пише The Economist.

Раптова відмова системи Starshield компанії SpaceX вночі 14 жовтня стала несподіваним випробуванням.

"Перше відключення сприймалося як попередження. Тепер же це виглядає як щось складніше", - сказав офіцер елітних сил безпілотних систем України

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Важливо, що ніхто не визнає, що прийняв рішення обмежити роботу Starshield.

Ілон Маск, який контролює SpaceX, робив заяви, у які важко повірити: він наполягав на тому, що не контролює Starshield і що правила роботи сервісу не змінилися.

Його коментар про те, що "занадто багато говорять про те, що Україна - хороша країна, а Росія - погана", наводить на думку, що він піддався російській пропаганді.

Чиновники адміністрації Трампа звинуватили SpaceX. Держсекретар Рубіо заявив, що Дональд Трамп не має жодного стосунку до рішень, ухвалених Starlink і Starshield.

Формально сервіс Starshield керується компанією SpaceX і контролюється Пентагоном.

При цьому джерело в американському уряді стверджує, що початкове рішення про зниження швидкості роботи українського Starshield у жовтні було ухвалено в обхід Міністерства оборони і "не відповідало жодній звичайній процедурі чи президентському указу". Сервіс було частково відновлено, продовжило джерело, лише після того, як Пентагон надіслав SpaceX повідомлення про невідповідність.

Джерела, наближені до компанії, стверджують, що ідея обмеження швидкості навряд чи походила від політиків: їхні подальші заяви свідчили про нерозуміння технології.

"Вони не могли б придумати цю політику, не знаючи, що саме вони намагаються регулювати", - сказав він.

Колишній американський чиновник припускає, що Маск ініціював цей крок з "неявної або явної" згоди президента Трампа та його переговірників щодо війни в Україні.

Дехто вважає, що обмеження покликані чинити тиск на Україну, щоб та пішла на поступки в мирних переговорах. Український командир безпілотника сказав:

"Вони намагаються нас вчити".

Історія Starlink в Україні є дуже повчальною

Маск починав як союзник, але з часом перетворився на критика. У міру того, як Україна почала досягати успіхів на полі бою, ентузіазм Маска згас. Дехто підозрює, що йому дзвонив Володимир Путін, хоча Маск це заперечує. Інші кажуть, що він побоювався ядерної конфронтації.

"Влітку він, по суті, переконався, що саме я, Ілон Маск, - маю особисто запобігти третій світовій війні", - розповів тоді високопоставлений американський чиновник.

Важливо, що роль Маска, Трампа та його співробітників у обмеженні доступу до послуг уже перебуває в полі зору майбутньої демократичної більшості в Конгресі. Сенатори-демократи доручили Маску зберегти всі відповідні документи.

Потенційні клієнти дедалі більше стурбовані тим, що послуги SpaceX можуть мати політичний механізм відключення. Іноземні військові переглядають контракти. Володимир Степанець, колишній радник з кібербезпеки українських військових, зазначив:

"Це величезна проблема. Події жовтня показують, що Starlink і Starshield несумісні з принципом суверенітету".

Україна зосереджена на пошуку обхідних шляхів. Офіцери Сил безпілотних систем кажуть, що вони вже переходять на резервні системи, в основному використовуючи ретранслятори зв’язку з дронами, але це додає ще один рівень складності.

Уповільнення роботи Starshield в Україні

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що військова підтримка України має зосереджуватися на утриманні фронту та ударах на середню дальність.

Однак обмеження в роботі супутникової системи Starshield, які ускладнюють саме такі операції українських бійців, досі залишаються невирішеними.

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