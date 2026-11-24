На цю мить дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, під час свого візиту на Закарпаття у вівторок, 24 листопада, оголосив, що обговорив з президентом України Володимиром Зеленським розширення прав нацменшин. Про це він повідомив під час пресконференції в Берегово.

Мадяр розповів про значний прогрес у домовленостях з Україною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

"Зокрема, йдеться про використання національних символів. Україна рухається до Євросоюзу, а там абсолютно нормально, що нацменшини можуть використовувати на національних святах свій прапор, або можуть спілкуватися у лікарнях чи домах престарілих своєю мовою, або ж послухати нею екскурсію", – заявив він.

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Прем'єр Угорщини зазначив, що Україна пообіцяла пришвидшити та впровадити ці права до кінця червня 2027 року.

На цю мить дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.

Україна та Угорщина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Мадяр на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відзначив історичність побудови нових відносин з Україною. Прем'єр Угорщини поділився, що за декілька тижнів країнам вдалося досягти значних домовленостей за десятьма питаннями. Мадяр наголосив, що він прибув для того, щоб передати послання від угорського народу про солідарність з Україною. Прем’єр додав, що Угорщина глибоко засуджує російську агресію проти цивільного населення України.

Також ми писали, що раніше Мадяр заявляв, що не вірить у те, що Україна зможе стати членом Євросоюза у короткостроковій перспективі. На його думку, справжнє членство вимагатиме довготривалого процесу. Він додав, що немає якоїсь дати вступу України до ЄС. Він навів приклад Туреччини, яка прагнула впродовж 70 років приєднатися до об'єднаної Європи, аж поки не передумала.

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