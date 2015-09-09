Друг Путіна в Європарламенті назвав мігрантів "людським сміттям" (відео)

Про це він заявив під час свого виступу в Європарламенті, повідомляє Європейська правда за інформацією Onet.pl.

"Люди, які хочуть працювати, цінні. До нас біжать ті, хто працювати не хочуть. Абсурдна політика привела до навали Європи людським сміттям, яке не хоче працювати. Таким чином ми нищимо Європу", - заявив Корвін-Мікке.

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При цьому, за його словами, Польща не має проблем з мігрантами, оскільки не забезпечує високої соціальної допомоги і мігранти тікають з неї до багатших держав.

Після цього він вигукнув: "Соціалізм вбиває!".

Слід зазначити, що інші євро депутати, які слухали виступ Корвіна Мікке мали шокований вигляд.

Як відомо, Януш Корвін-Мікке відомий своєю антиукраїнською позиціє, симпатією до російського президента, а також нестандартною поведінкою. Зокрема, він піднімав руку в нацистському привітанні під час засідання Європарламенту.