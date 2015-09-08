Данія робить жорсткішими правила отримання притулку, щоб зупинити потік мігрантів

В оголошенні перераховуються фактори, які можуть зробити Данію небажаним місцем для біженців, включаючи недавнє скорочення соціальних виплат для охочих отримати притулок на 50%, повідомляє Бі-бі-сі.

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Також зазначається, що всім, хто хоче отримати постійний дозвіл на проживання, необхідно вивчити данську мову.

"Всі, кому було відмовлено в притулку, швидко висилаються з Данії. Існує спеціальний центр для утримання тих, кому було відмовлено в притулку, щоб вони покинули Данію якомога швидше", - попереджає оголошення.

Арабська і англійська версії замітки, розміщені міністерством імміграції та інтеграції, з'явилися в чотирьох газетах.

Криза з напливом мігрантів в країни Європидосяг в цьому році небувалих з часів Другої світової війни масштабів.

В цьому році за приблизними підрахунками в Європу вже прибули близько 340 тис. мігрантів з країн Близького Сходу та північної Африки.