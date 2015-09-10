Екс-міністра юстиції Лукаш оголосили в розшук

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "особи, які переховуються від органів влади".

Варто зазначити, що як дату зникнення Лукаш вказано 28 липня цього року.

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Екс-міністра юстиції звинувачують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("присвоєння, розтрата чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").

При цьому суд виніс постанову, що її потрібно затримати із метою приводу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України оголосила підозру екс-міністру юстиції Олені Лукаш. Вона підозрюється у заволодінні державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.