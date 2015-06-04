Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру юстиції Лукаш

Генеральна прокуратура України оголосила підозру екс-міністру юстиції Олені Лукаш.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

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«28 травня 2015 року заступником генерального прокурора України повідомлено про підозру колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш. Екс-високопосадовець підозрюється у заволодінні державними грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України», - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування проводилось Головним слідчим управлінням ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Генпрокуратура оголосила екс-міністру освіти та науки Дмитру Табачнику підозру у привласненні або розкраданні майна.

Євросоюз цього місяця може зняти санкції з Табачника і Лукаш, якщо ГПУ не висуне їм підозри до 6 червня.

Довідка УНІАН. 28 травня 2014 р. у прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

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За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.

Лукаш у жовтні 2013 року, обіймаючи посаду міністра юстиції, надала вказівку т.в.о. генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції внести незаконні зміни до комп’ютерних програм, що забезпечують функціонування єдиних і державних реєстрів. Внаслідок таких дій в роботі реєстрів відбулись збої, що призвело до несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки.