Аваков звинуватив партію "Свобода" у роботі на Кремль

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу для черкаських журналістів він зазначив: “Партія “Свобода” відверто працює на Кремль. Той, хто приходить на мітинг з гранатою, теж працює на Кремль. Той, хто на мітинг приходить з гранатою за тисячі кілометрів від зони АТО і кидає її — теж працює на Кремль”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав старт набору майбутніх співробітників поліції в Черкасах.

Під час його виступу, близько 20 людей стояли з плакатами і вигукували у мегафон гасла, спрямовані проти міністра, зокрема, “Де вбивці Небесної сотні?”, “Авакова у відставку!”, “Свободу політв'язням” та “Ганьба!”.

31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.