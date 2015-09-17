Шокін та Аваков звітують перед нардепами про хід розслідування кривавих сутичок під Радою (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Аваков уже розпочав свій виступ.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.