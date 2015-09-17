Шокін та Аваков звітують перед нардепами про хід розслідування кривавих сутичок під Радою (відео)
17:15, 17 вересня 2015Політика
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Народні депутати розпочали заслуховування інформації міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та генерального прокурора Віктора Шокіна про хід розслідування подій під Верховною Радою 31 серпня.
Зіткнення під Радою забрали життя трьох нацгвардійців / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Аваков уже розпочав свій виступ.
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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.
Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.
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