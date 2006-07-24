Міс Всесвіт 2006 хоче стати актрисою (фото)

Титул "Міс Всесвіт-2006" отримала представниця Пуерто-Ріко Зулейка Рівера МЕНДОЗА.

Як повідомляє РІА “Новости”, фінал найпрестижнішого конкурсу краси в прямому ефірі з Лос-Анжелеса транслював американський телеканал NBC.

У фінальному конкурсі-інтерв`ю зустрілися представниці Швейцарії, Парагваю, Японії, США і Пуерто-ріко.

Коронувала переможницю нинішнього конкурсу "Міс Всесвіт-2005" уродженка Росії, нині громадянка Канади Наталія ГЛЄБОВА.

Шоу почалося з того, що кожна з 86 учасниць виходила на сцену в стилізованому національному костюмі своєї країни і представлялася публіці. 20 дівчат вийшли у фінальний тур.

Після першого туру, під час якого конкурсантки пройшли по подіуму в купальниках, жюрі відібрало десятеро, які продовжили боротьбу.

У другому турі представниці Канади, Тринідад і Тобаго, Болівії, Японії, Пуерто-Ріко, США, Швейцарії, Мексики, Колумбії і Парагваю пройшли перед жюрі і глядачами у вечірніх сукнях.

На конкурсі "Міс Всесвіт-2006" були також оголошені і переможниці в різних номінаціях. Так, за результатами інтернет-голосування, титул "Міс Фотогенічність" отримала представниця Філіппін Лія Андреа РАМОС.

Звання "Міс Конгеніальність" дісталося представниці Гани Анжелі АЗАРЕ - за неї голосували всі 86 учасниць конкурсу краси. А в номінації "Кращий національний костюм" перемогла японка КУРАРА Чібана.

У фінальному інтерв`ю представниці Пуерто-ріко поставили запитання про те, чому вона хоче стати актрисою. Дівчина пояснила своє бажання тим, що "у представників акторської професії є можливість вкладати серце у втілення образів інших людей".