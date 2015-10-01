Посол Угорщини про біженців: "Щодня по 8-10 тисяч чоловік приїжджають в нашу країну"

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Більшість біженців потрапили в Угорщину з Греції, хоча вона дійсно є і в Шенгені, і в ЄС. Фактично, Греція повинна була зареєструвати біженців, ввести їх в процедуру надання притулку, отримати інформацію про мету їхнього приїзду – словом, здійснити всі необхідні в такому випадку процесуальні дії. Але Греція цього не зробила, і таким шляхом більш 90% біженцівкинулися в напрямку Угорщини", - зазначив Кешкень.

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"Як результат, щодня по 8-10 тисяч людей приїжджають в нашу країну. До речі, якщо раніше йшли з боку Сербії, тепер вже з Хорватії. Поки з цією країною у нас не закритий кордон, просто фізично нереально відразу побудувати огорожу", - підкреслив посол.