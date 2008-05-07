Президент з Харкова відбув на Донеччину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку на Харківщину і відбув до Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Завтра, 8 травня, напередодні Дня Перемоги, у Донецьку Президент відвідає сім`ї ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Також глава держави візьме участь у заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги, які відбудуться на території меморіального комплексу «Савур-Могила» у м. Сніжне.

Президент, окрім того, поспілкується з представниками ЗМІ Донеччини.