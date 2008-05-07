Президент з Харкова відбув на Донеччину
22:27, 07 травня 2008Політика
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку на Харківщину і відбув до Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Завтра, 8 травня, напередодні Дня Перемоги, у Донецьку Президент відвідає сім`ї ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Також глава держави візьме участь у заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги, які відбудуться на території меморіального комплексу «Савур-Могила» у м. Сніжне.
Президент, окрім того, поспілкується з представниками ЗМІ Донеччини.
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