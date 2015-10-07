ЗМІ: Кличко "ведуть" у мери технологи, які займалися Ляшком, Саакашвілі та "Опозиційним блоком"

Про це пише "Українська правда".

За інформацією видання, за політтехнології в штабі Кличка відповідає команда з п'яти осіб "Центру політичних рішень" і політтехнолог Сем Паттен.

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Навесні 2014 року "Центр політичних рішень" вів на вибори деяких київських мажоритарників "Удару" і займався президентською кампанією Олега Ляшка в Києві, а під час дострокових парламентських виборів восени – разом з американським політтехнологом Полом Манафортом працював у штабі "Опозиційного блоку", зокрема, з колишнім головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним.

У свою чергу американець Сем Паттен, який, до речі, очолював Агентство міжнародних політичних консультантів у Вашингтоні, є одним із колишніх працівників Манафорта. Як зазначає "Українська правда", саме за рекомендацією Сергія Льовочкіна, з яким співпрацював Манафорт, Сем Паттен опинився у штабі Віталія Кличка.

Сем Паттен має досвід роботи з українськими політиками. У 2005 році він співпрацював з президентом Віктором Ющенком. Також Сем Паттен був радником партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" на початку 2008 року, а в 2011 році допомагав політичній партії найбагатшого грузина Бдзини Іванішвілі "Грузинська мрія". У штабі Віталія Кличка Сем Паттен відповідає за соціологію, фокус-групи і разом з командою "Центру політичних рішень" формує стратегію виборчої кампанії.