Клімкін закликав депутатів припинити "грати" з термінологією "про особливий статус Донбасу"
12:12, 07 жовтня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав народних депутатів припинити "грати" з термінологією "про особливий статус Донбасу".
REUTERS
Про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді. Міністра попросили розповісти, чи була 2 жовтня у Парижі поміж лідерами “нормандської четвірки” домовленість про закріплення особливого статусу для Донбасу в Конституції.
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"Ніякого особливого статусу в природі немає. Є закон про особливості місцевого самоврядування, який проголосувала Верховна Рада. Цей закон, на який є відповідне посилання у змінах до Конституції, є єдиним моментом, який забезпечує особливості місцевого самоврядування, і тому я пропоную припинити гратися з цієї термінологією", - наголосив Павло Клімкін.
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