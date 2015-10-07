Клімкін закликав депутатів припинити "грати" з термінологією "про особливий статус Донбасу"

Про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді. Міністра попросили розповісти, чи була 2 жовтня у Парижі поміж лідерами “нормандської четвірки” домовленість про закріплення особливого статусу для Донбасу в Конституції.

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"Ніякого особливого статусу в природі немає. Є закон про особливості місцевого самоврядування, який проголосувала Верховна Рада. Цей закон, на який є відповідне посилання у змінах до Конституції, є єдиним моментом, який забезпечує особливості місцевого самоврядування, і тому я пропоную припинити гратися з цієї термінологією", - наголосив Павло Клімкін.