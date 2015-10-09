В Астані розпочалася зустріч Порошенка з Назарбаєвим
09:24, 09 жовтня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить в Астані переговори з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.
Порошенко перебуває у Казахстані з дводенним візитом / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко в Twitter.
«Почалися переговори з президентом Казахстану. Порошенко подякував за підтримку територіальної цілісності України», - написав Цеголко.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває у Казахстані з дводенним офіційним візитом.
Учора в Астані президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим.
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