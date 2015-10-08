Порошенко обговорив з прем'єром Казахстану перспективи "шовкового шляху" в ЄС

Як зазначається в повідомленні, Порошенко привітав завершення переговорів щодо вступу Казахстану у Світову організацію торгівлі. «Запуск зони вільної торгівлі України з Європейським союзом з 1 січня 2016 року та членство Казахстану в СОТ створять додаткові можливості для посилення торговельно-економічної співпраці між нашими країнами», – наголосив президент.

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Співрозмовники обмінялися досвідом впровадження реформ у своїх країнах.

Порошенко та Масімов обговорили низку інфраструктурних проектів, в яких можуть взяти участь українські виробники. Зокрема, проекти у будівельній, машинобудівній, нафтогазовій і аграрній галузях.

Президент України та Прем'єр-міністр Казахстану також обговорили питання диверсифікації газопостачання в Україну.

Окрема увага була приділена питанню розширення транспортної інфраструктури для перевезення вантажів з Азії до Європи через Казахстан та Україну. Йдеться про проект в рамках ініціативи «Економічний пояс шовковий шлях» за маршрутом Західний Китай – Західна Європа.

Масімов привітав Порошенка з першим офіційним візитом у Казахстан, підкреслюється у повідомленні.