У "ДНР" назвали нову дату псевдовиборів

Про це повідомив так званий голова "народної ради ДНР" Денис Пушилін, передає один із сайтів бойовиків.

«Ми зробили черговий крок до діалогу з Україною. За пропозицією гарантів мінського процесу - Франції, Німеччини і Росії - ми погодилися перенести місцеві вибори "ДНР" з 18 жовтня на 2016 рік. Сьогодні головою підписано відповідний указ», - заявив так званий "спікер парламенту", який очолює "делегацію ДНР" на мінських переговорах.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР "буде прийнятий окремий закон".

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні ряд певних умов.