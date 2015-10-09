У "ДНР" назвали нову дату псевдовиборів

20:53, 09 жовтня 2015
Політика
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Глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко підписав указ про перенесення псевдовиборів "в органи місцевого самоврядування" з 18 жовтня 2015 року на 20 березня 2016 року.

REUTERS

Про це повідомив так званий голова "народної ради ДНР" Денис Пушилін, передає один із сайтів бойовиків.

«Ми зробили черговий крок до діалогу з Україною. За пропозицією гарантів мінського процесу - Франції, Німеччини і Росії - ми погодилися перенести місцеві вибори "ДНР" з 18 жовтня на 2016 рік. Сьогодні головою підписано відповідний указ», - заявив так званий "спікер парламенту", який очолює "делегацію ДНР" на мінських переговорах.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР "буде прийнятий окремий закон".

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні ряд певних умов.

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