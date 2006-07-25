Президент поки не прийняв рішення щодо прем`єра, але зробить це

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не прийняв рішення щодо прем`єра, але зробить це не пізніше 2 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Своє рішення Президент оголосить у визначений Конституцією час, тобто не пізніше 2 серпня, але коли це буде точно, ми не можемо сказати», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

У свою чергу, радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ зазначив, що Президент може як подати запропоновану коаліцією кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, так і відхилити.

Радник Президента також зазначив, що у випадку відхилення Президент, скоріш за все, має дати якусь мотивацію такого свого рішення.

Як повідомляв УНІАН, коаліція депутатських фракцій парламенту, яка називає себе «антикризовою», запропонувала Президенту України подати на розгляд парламенту кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.