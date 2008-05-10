Ющенко під Києвом побачив бій з німецькою тактичною групою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною переглянув військово-історичну реконструкцію «Велика перемога! Травень 1945-го», яку до Дня Перемоги організувала Молодіжна громадська організація «Київський клуб «Червона зірка».

Як повідомляє прес-служба Президента, на території столичного мототреку «Пирогово» учасники дійства розіграли епізод бою, що відбувся у травні 1945 року в районі річки Ельба біля міста Штольберг між стрілецькою ротою Першого Українського фронту Червоної Армії, посиленою представниками армій союзників США і Великої Британії, та німецькою тактичною групою.

Глядачі побачили дійство у режимі реального бою – включно з формою, спорядженням і військовою технікою часів Другої світової війни. Загалом у реконструкції взяло участь понад 700 осіб – більше 300 членів військово-історичних клубів України, Росії, Білорусі, Латвії, Естонії, Чехії, а також службовці внутрішніх військ МВС ЗС України, інших силових структур.

Учасники дійства використовували зброю, авіаційну артилерію та панцирну техніку, надану кіностудією ім. О.Довженка, та з приватних колекцій членів військово-історичних клубів.

Спілкуючись після реконструкції з її учасниками, В.ЮЩЕНКО привітав їх з Днем Перемоги та високо оцінив роботу, яку реалізують члени військово-історичних клубів у контексті вивчення історичного шанування пам`яті, зокрема, воїнів Другої світової війни, та виховання патріотизму. «Це труд в ім`я нашої країни, її суверенітету. Переконаний, так виховується нація. Я схиляю голову перед вашими зусиллями»,– сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО також подякував усім залученим до сьогоднішнього заходу громадським організаціям та Міністерству оборони за допомогу в його проведенні.

Переглянути дійство прийшов також міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

*** Військово-історичні реконструкції, подібні до сьогоднішньої, проводяться в усіх країнах Європи (окрім Німеччини), а також в США та Великій Британії.

Їх основна мета – детальне вивчення воєнної історії. В Україні це вже друга така акція за участю Президента України В.ЮЩЕНКА. У січні 2008 року глава держави переглянув військово-історичну реконструкцію бою під Крутами.