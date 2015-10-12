Лідерами за кількістю "нових" облич стали "УКРОП", "Самопоміч" та Радикальна партія - дослідження

Про це розповів політичний аналітик фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Руслан Кермач на прес-конференції в ІА "Мост-Днепр".

"За даними КВУ (Комітет виборців України) найбільше умовно «нових» облич ми бачимо в списках партії «УКРОП» - 82%, з нею сусідить "Самопоміч" та Радикальна партія Олега Ляшка", - наголосив він.

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Кермач зазначив, що майбутні вибори будуть сприяти оновленню місцевих еліт за рахунок появи нових політичних сил та об'єднань.

"Але ми повинні розуміти, що нові обличчя - це ще не гарантія їхньої якості", - вважає він.

Довідка. Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова. Опитано 2 тис. 11 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.