Жебрівський: вибори у містах поблизу лінії розмежування на Донбасі відбудуться навесні

17:27, 12 жовтня 2015
Політика
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Вибори в місцеві ради, які були скасовані у низці міст Донецької області, розташованих неподалік від лінії розмежування сторін, відбудуться не 25 жовтня цього року, а навесні 2016 року.

Фото УНИАН

Про це повідомив глава області Павло Жебрівський в ході зустрічі з підприємцями Бахмута, передає 6262 з посиланням на Антикризовий медіа-центр.

За словами Жебрівського, до того часу має бути завершений процес створення об'єднаних територіальних громад.

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Він зазначив, що вибори 27 березня будуть проводитися вже для об'єднаної громади з центром у Бахмуті.

Як повідомляв УНІАН раніше, Павло Жебрівський переконаний, що Україна не може дозволити собі блокаду Донбасу, а також закликає Київ не дивуватися, коли риторика "Опоблоку" на цих територіях спрацьовує - багато проблем центральна влада в регіоні просто не помічає.

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