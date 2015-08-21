Жебрівський: боротися за "серця й душі" жителів Донбасу необхідно всій Україні

Про це глава військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський розповів в інтерв'ю DT.UA.

"Це моя особиста тактика. І боюся вона несподівана для президента так само, як і для всіх інших. Мабуть, не скажу вам нічого нового, але місце положення таки визначає точку зору. З Києва місцевих проблем не побачити і не зрозуміти. Я справді почав розуміти людей, які живуть тут. Почав майже фізично відчувати розлом і розрив в їх душах, з яким їм доводиться жити. Безумовно, я ніколи не стану донецьким. Але і просто київським мені вже не бути", - говорить Жебрівський.

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Він продовжує, що щоб перемагати на Донбасі в прямому і в переносному сенсі, Київ повинен зрозуміти кілька речей.

"Мало просто призначити голову адміністрації, голову СБУ міліції або прокуратури. У сформованій ситуації першим таким кроком, крім пошуку балансу в риториці і оцінках, необхідно просто допомагати Донбасу відновлюватися, відбудовувати інфраструктуру. Тому що коли ми не відновлюємо мости і дороги, звучить логічна репліка: "Нас будуть здавати", - пояснює губернатор Донеччини.

При цьому глава ВЦА додає: він зрозумів, що Україна не може собі дозволити економічну блокаду Донбасу.

"І, слава Богу, що інформація про те, що 60% надходжень в казну держави від Донецької області дають саме ті підприємства, які зареєстровані в Україні, але працюють на окупованих територіях, нарешті стала публічною, а головне – почутою", - зазначає Жебрівський.

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За його словами, боротися за "серця й душі" жителів Донбасу необхідно всій Україні.

"І це ніяка не патетика. Це моє внутрішнє відчуття і переконання. Дуже важливо взаємопроникнення регіонів, культур, світоглядів", - говорить губернатор.

Як приклад він навів проект, над яким зараз працює: щодо шкіл-побратимів з містами Західної та Центральної України. За задумом, мається на увазі взаємний обмін педагогічними кадрами, коли, наприклад, вчителя з Краматорська зможуть кілька місяців викладати у Львові, і навпаки, - львів'яни зможуть викладати і читати лекції в місцевих школах і навчальних закладах.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський пояснив, що напередодні призначив датою проведення 29 листопада вибори тільки в межах шести новостворених адміністративно-територіальних одиниць.