Україна зустріла Лужкова попередженням від СБУ

Попередити міжнародний скандал вирішили представники Служби безпеки України. Як передає 5 канал, у Сімферопольському аеропорту, куди учора ввечері прибув мер Москви Юрій Лужков, відомий своїми заявами про приналежність Криму до Росії, вони вручили чиновнику письмове попередження.

За словами Марини Бородіної, керівника прес-центру Головного управління СБУ в АРК: "У зв`язку з різкими заявами пана Лужкова, які він зробив під час свого минулого візиту до Севастополя в лютому цього року, а також під час передвиборчої кампанії в Москві в листопаді минулого року, Службою безпеки України під час його нинішнього візиту, йому було вручено відповідне попередження про недопущення протиправних дій які можуть бути розцінені як порушення законодавства України".

На кримській землі Юрія Лужкова зустрів нечисельний мітинг. Його учасники тримали транспаранти з написами "Україна не Росія". Мер Москви Юрій Лужков приїхав до Криму святкувати 225-у річницю Чорноморського флоту.