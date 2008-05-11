У Черновецького заявляють про підкупи виборців на виборах у столиці

Депутат Київради від Блоку Леоніда Черновецького Сергій БЕРЕЗЕНКО заявляє, що було зафіксовано факт передачі грошей виборцям активістами Блоку Володимира Литвина за адресою вул.Горького, 130 у приміщенні загальноосвітньої школи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Леоніда Черновецького.

С.БЕРЕЗЕНКО зазначає, що він обурений та неприємно здивований тим, що більшість політичних сил намагаються купити підтримку киян.

«Телевізійна камера телекомпанії «Київ» зафіксувала факт передачі грошей виборцям активістами Блоку Володимира Литвина за адресою вул.Горького, 130 у приміщенні загальноосвітньої школи”, - повідомив він і додав: “Кияни мають право брати гроші у політиків, адже це їх кошти, які вони втратили від зростаючої шаленими темпами інфляції. Проте голосувати потрібно розумом і серцем”, За його словами, “нечесні політики намагаються повернути собі ці кошти, якщо потраплять до Київради і знов почнуть забудовувати історичний центр столиці”. Тому, переконаний С.БЕРЕЗЕНКО, “кияни сьогодні мають обирати між тими, хто вже підтвердив свою спроможність ефективно керувати містом, з одного боку, та політичними демагогами чи електоральними хабарниками, з другого”.