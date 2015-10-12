Парламентська асамблея НАТО закликала Захід бути готовим посилити санкції проти Росії

Зокрема, члени Парламентської асамблеї НАТО закликали уряди і парламенти країн-членів зберігати нинішній режим санкцій щодо Росії, запроваджених через конфлікт на Донбасі, доки не будуть повністю виконані Мінські домовленості, повідомляє радіо "Свобода". При цьому члени Парламентської асамблеї НАТО закликали бути готовими посилити ці санкції, якщо Росія не виконає Мінських домовленостей.

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Санкції ж, запроваджені через анексію Криму, мають зберігатися, доки не буде покладено край цій анексії, йдеться в резолюції, яку ухвалила асамблея.

Крім цього, серед вимог в резолюції зазначені - протистояння оманливим твердженням Росії про непричетність до конфлікту на сході України, недопущення можливості Росії чинити на Європу політичний тиск, необхідність покінчити із залежністю від російських енергоносіїв.

"З часом на нас, ймовірно, будуть дедалі більше тиснути, вимагаючи скасування санкцій. Тим не менш, кінцеве рішення буде залежати від дій Росії, якій необхідно зійти з небезпечного курсу, яким вона слідує в Україні, - вважає доповідач Дієго Лопес Гаррідо. - Це єдиний шлях для відновлення нормальних економічних відносин з Росією ".

Резолюції Парламентської асамблеї НАТО є політичними заявами, які формально не обов’язково виконувати, але до яких дослухаються у країнах-членах Північноатлантичного союзу.