Затулін розповів про компроміс ЧФ РФ з українською владою

“Результатом певного компромісу” вважає парад кораблів у Севастополі з приводу 225-річниці створення ЧФ Росії депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам у Севастополі К.ЗАТУЛІН зазначив, що особливістю святкування 225-річчя створення ЧФ Росії є „напруженість”. За його словами, „буквально напередодні цього свята вдалося зняти заперечення з боку України щодо організації військово-морського параду”. Він додав, що „парад може бути повнопрофільним, напівпрофільним, чвертьпрофільним, ну а оцей парад - є результатом певного компромісу”. На думку К.ЗАТУЛІНА, „компроміси можна було б знаходити щодо більш значимих приводів, ніж там зводити рахунки з Чорноморським флотом у зв’язку з його 225-річчям”. Як вважає він, треба пам’ятати, що походження Військово-Морських Сил України є „ніяким іншим чином, окрім як з Чорноморського флоту”.

Відповідаючи на запитання, чого йому сьогодні не вистачало - бойової техніки на вулицях, К.ЗАТУЛІН сказав: „мені багато не вистачало, і я думаю, що мені не вистачало ставлення усіх влад міста до цієї події, як рідної”. Як додав російський депутат, він може „зрозуміти обрану владу”, і не завжди розуміє „владу призначену у Севастополі”. „Взагалі вважаю, що у місті Севастополі, в єдиному місті України, могла б бути і обрана влада, повністю, а не тільки - частково обрана, частково призначена”, - сказав він. За словами К.ЗАТУЛІНА, у нього „немає претензій до депутатів міської ради, але я думаю, цілком зайвим було влаштовувати різного роду провокації на кшталт пам`ятної дошки в пам’ять підняття українських прапорів 90 років тому, в період Громадянської війни, і тому подібні речі. Це не красить країну перебування Чорноморського флоту - Україну. А в усьому іншому хочу сказати: все-таки розум переміг, завдяки зусиллям здраво мислячих людей і з російської, і з української сторони; і парад відбувся. Це найбільш важливо”.

К.ЗАТУЛІН також зізнався: що хотів би „щоб більше мешканців міста взяли в цьому участь, але, я так розумію, вони 9 травня висловили свої почуття, 11 травня ще встигнуть висловити свої почуття, і хочу привітати усіх моряків Чорноморського флоту, і Росію, і Україну з 225-річчям славного Чорноморського флоту”.