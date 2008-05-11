Тимошенко бачить, як Україна творить європейське братерство

Україна є повноправним учасником процесу об’єднання у вищу спільноту і утворення європейського братерства, не втрачаючи при цьому своїх переваг та славної неповторності. На цьому наголосила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у своєму привітанні з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Віктор Гюго більше, ніж півтора сторіччя тому передбачив, що «усі нації нашого континенту об’єднаються у вищу спільноту і утворять європейське братерство, не втрачаючи при цьому своїх переваг та славної неповторності». «Україна є повноправним учасником цього процесу, адже в свій час зробила вибір – свідомо обрала курс на утвердження демократичних принципів, інтеграцію до європейських інституцій». – підкреслила прем’єр-міністр.

За її словами, цей рік став «особливим у наших відносинах з Європейським Союзом: наступного тижня Україна офіційно вступає у Світову організацію торгівлі, набрали чинності угоди з міграційно-візових питань, розпочалися переговори щодо створення поглибленої зони вільної торгівлі, яка стане важливою складовою нової посиленої угоди між Україною та ЄС». «Вона відкриє для українських товарів та послуг доступ на внутрішній ринок Євросоюзу. Попереду чекає велика робота, яка вимагає від нас об’єднання зусиль, політичної волі та високого професіоналізму і відповідальності», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні.

Вона висловила переконання, що «наша держава і в подальшому працюватиме у відповідності до цінностей та принципів, притаманним ЄС, що має гарантувати рівні можливості та правову захищеність для кожного громадянина».

«Знаю, що досягнути цієї мети та встановити справжній діалог між країнами Європи, до яких входить і Україна, не можливо без народної дипломатії та тісних міжлюдських контактів. Саме в ці дні українці справді мають нагоду разом з іншими європейськими народами продемонструвати свою єдність в утвердженні спільних цінностей та побачити нові перспективи розвитку об’єднаної Європи», - зауважила прем’єр-міністр і побажала всім дружнього та теплого спілкування.