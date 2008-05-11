Мороз має намір «знищити» Тимошенко

Соціаліст Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наразі не може залишати Київ, щоб не дати увінчатися успіхом "наїздам" Кабінету міністрів України на Фонд державного майна. Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ, пояснюючи, чому В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не змогла разом з ним відвідати Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ підкреслив, що не «можна допустити, щоб ці наїзди увінчалися, умовно кажучи, локальним успіхом з боку прем`єра Юлії ТІМОШЕНКО».

«Валентина Петрівна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО – УНІАН) не може зараз виїжджати з Києва. Рейдерські наїзди з боку Кабінету міністрів на Фонд держмайна вимагають, щоб вона була на місці постійно, тому що йдеться, по суті, про справу державної ваги», - сказав лідер СПУ.

На його переконання, всі домагання Ю.ТІМОШЕНКО на ФДМУ знаходяться за межами Конституції. «Домагання з боку прем`єр-міністра були за межами Конституції. Вжито заходам, щоб ця афера (Кабміну – УНІАН) не увінчалася успіхом з боку її ініціаторів», - зазначив лідер соціалістів.

Він висловив надію, що Верховна Рада України і Президент Віктор ЮЩЕНКО зможуть навести лад в ситуації, що склалася довкола Фонду держмайна. «Я думаю, що лад буде наведений - так чи інакше. Ми сподіваємося на те, що і парламент прийме відповідні кроки і влада – і Президент зокрема – розберуться, що по суті відбувається», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він наголосив, що все. що відбувається з ФДМУ – «це ще й наслідок того, що дотепер немає закону про Фонд держмайна». «Він (закон – УНІАН) дванадцять разів ветувався колишнім Президентом і тринадцятий раз – нинішнім, - сказав лідер СПУ. - Я думаю, що це теж демонстрація того, як жити поза законом або за тимчасовими правилами. Так бути не повинно».

На питання журналістів, які заходу вживатиме СПУ та її політичні партнери, якщо опонентам все-таки вдасться переламати ситуацію з керівником ФДМУ, О.МОРОЗ пожартував: «Ми їх знищимо». «Я перебільшую в даному випадку», - додав він.

Лідер СПУ заявив, що «сьогодні треба бути просто вбогою людиною і авантюристом, перебуваючи в інституті влади і, очолюючи якийсь інститут, щоб замінити Валентину СЕМЕНЮК». О.МОРОЗ назвав її фахівцем, додавши, що всі операції вона проводить «тільки гласно, тільки під стенограму, аудіозапис, відеозапис».

Лідер українських соціалістів заявив, що ті, хто хочуть прибрати В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади, переслідують одну мету – розпродати цінні об`єкти, що залишилися, і розрахуватися зі спонсорами. «Прибрати її сьогодні зрозуміло навіщо: пустити на продаж найцінніші об`єкти, які залишилися в державі (вже мало чого залишилося, треба сказати), розрахуватися зі спонсорами, які займалися виборами попередніми і які готуватимуть вибори наступні», - заявив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ "Одеський припортовий завод".

25 квітня Генеральна прокуратура України винесла протест щодо розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна у зв`язку із здійсненням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акту і підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовцем в десятиденний термін після його надходження.

Увечері 25 квітня уряд відхилював ці протести Генеральної прокуратури України.