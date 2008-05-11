Черновецький знайшов винних у вибуху біля «Святошино»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ причиною трагедії, що сталася 9 травня біля станції метро «Святошино», в результаті якої постраждало 17 киян, називає неспроможність районної влади Святошинської райдержадміністрації та безконтрольність з боку правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, однією з причин, що призвели до трагедії в Святошинському районі, за словами мера Києва, є незаконна видача дозволів на розміщення МАФів, а також відсутність контролю за використанням в них газового обладнання.

«Я вважаю, що безпосереднім винуватцем трагедії в Святошинському районі, внаслідок чого постраждали люди, є голова району Володимир МАЗЕПА. Неспроможність керівництва Святошинського району контролювати ситуацію з розміщення МАФів і дотримання норм техніки безпеки, разом з бездіяльністю, а деколи і елементарним «кришуванням» таких горе-підприємців з боку органів правопорядку, привела до цього жахливого результату», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він проситиме Президента України звільнити с посади голову Святошинської райдержадміністрації В.МАЗЕПУ, «аби його методи господарювання не призвели до повторення трагедії». «А міністрові внутрішніх справ, замість того, щоб займатися самопіаром і виборами, необхідно звернути увагу на роботу своїх підлеглих. Я особисто стежитиму за ходом розслідування трагедії в Святошинському районі і вимагатиму, щоб всі винні понесли заслужене покарання», – підкреслив Київський міський голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв посилити боротьбу проти незаконно встановлених МАФів і в разі відсутності дозволів або порушень техніки безпеки такі МАФи будуть демонтовані протягом однієї доби.

Він закликав мерів всіх українських міст «ретельно перевірити роботу вибухонебезпечних МАФів у своїх населених пунктах, щоб подібні трагедії не траплялися у майбутньому».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що постраждалим у результаті вибуху в Святошинському районі буде надано матеріальну допомогу з боку київської влади.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня о 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-а в кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль, стався вибух побутового газу з подальшим горінням. О 14.45 пожежу було ліквідовано.

Постраждали 19 осіб. Наразі всі вони перебувають на лікуванні в опіковому центрі.