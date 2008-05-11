Лужков: питання про Севастополь «залишилося невирішеним»

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні перед жителями Севастополя, присутніми на концерті з нагоди 225-ї річниці застування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ підкреслив: «Севастополь в 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій, і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військової-морської бази – Севастополя».

Ю.ЛУЖКОВ також повідомив присутніх, що «як гостинний подарунок» він одержав папір від Служби безпеки України, яка попередила, щоб він мовчав. «Як ви вважаєте - правильно мовчати? Ми не мовчимо. Ми говоримо правду. Ми не хочемо розколу між нашими державами, але ми хочемо цю правду говорити, і щоб ця правда була основою нашого ставлення до того, що відбувається між нашими державами», - сказав московський мер.

На його думку, «хіба це правильно: культивувати те, що було у давнину, і представляти це як перемогу українців над росіянами в Конотопі за часів гетьмана Виговського?»

«Кому це на користь? Це на користь будь-яким, але не нашим народам», - сказав він

Ю.ЛУЖКОВ поставив запитання і сам на нього відповів: «Хіба це правильно двом народам-братам сьогодні в результаті політики і властей України рухати Україну в НАТО? Це відповідає тому, що хочуть наші народи? Ні, не відповідає».

Мер Москви додав: «І те, що відбувається сьогодні щодо пам`яті, яка є для нас пам`яттю нашого серця, пам`яттю нашої душі, говорити про велич дій УНА-УНСО, поздоровляти їх і нагороджувати?»

«Це відповідає дружбі і братству наших народів, які перемагали разом у Великій вітчизняній війні? Ні», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.