У центрі Одеси невідомі напали на приймальню кандидата в мери міста Світлани Фабрикант
Учора ввечері, 13 жовтня, невідомі розбили вітрину громадської приймальні Світлани Фабрикант, яка знаходиться за адресою: Катерининська, 51. Після подачі заяви у відділення міліції, на місце події виїхала оперативно-слідча група.
Як повідомили співробітники правоохоронних органів, відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань України, після чого буде здійснюватись комплекс заходів щодо розшуку та затримання винних.
При цьому кандидат у мери Фабрикант зазначила, що їй, а також членам її команди в ході цієї передвиборної кампанії вже не в перший раз доводиться стикатися з «демократичними» особливостями виборчого процесу по-одеськи. Мова йде як про масштабне використання адміністративного ресурсу, так і про надходження прихованих і явних погроз на адресу претендентів від політичної партії «Відродження».
Тиск на однодумців Фабрикант посилився після правдивих висловлювань про нинішніх можновладців. У команді Фабрикант вважають, що такими незаконними діями політичні противники намагаються змусити зійти з дистанції своїх найбільш сильних опонентів.
«Ситуація починає розвиватися так, немов Одеса — це Чикаго в розгул гангстерського свавілля. Навіть в безмежні дев'яності Південна Пальміра не стикалася з подібним політичним бандитизмом», — кажуть прихильники кандидата в мери.
Але незважаючи на це, команда Фабрикант загроз не злякалася і сходити з обраного шляху не збирається.
«У приймальню з моменту відкриття не вичерпується потік городян. Одесити повідомляють про проблеми цілих будинків, дворів і районів, висловлюють нам свою підтримку. Нас не залякати, і моя команда стає тільки сильніше. А у влади була хороша нагода показати наостанок, як дотримується законність і порядок в Одесі. Я обіцяла говорити правду, і я з обраного шляху не зверну!» — заявила Фабрикант.