У Києві проходить "Марш героїв" (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на площі відбувся мітинг з нагоди 73-річниці створення УПА.

У марші беруть участь близько 3,5 тисяч учасників. Зокрема, це - представники ВО “Свобода ”, “Правого сектору”, організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів.

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Учасники маршу рухаються до Лук'янівського СІЗО вулицею Січових стрільців (кол. - Артема).

Милиция проверяет, не принёс ли какой-нибудь патриот на марш гранату. pic.twitter.com/3RPv9StIWm — Ukrainian Mistress (@JuMistress) October 14, 2015

Правий Сектор ➡ Сила Хода до Лук'янівки pic.twitter.com/1rnNTWu2J8 — Вільний Українець (@VilniyU) October 14, 2015

Вони скандують: “Слава Україні! - Героям слава!” та б'ють у барабани.

Перед колоною їде автомобіль поліції, саму вулицю звільнено від транспорту, автомобілі лише стоять припарковані на узбіччях.

Після Лук'янівського СІЗО учасники маршу мають вирушити до ізолятора тимчасового тримання, де планується концерт українських гуртів.