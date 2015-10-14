У Києві проходить "Марш героїв" (подію завершено)

14:31, 14 жовтня 2015
Політика
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У Києві з Михайлівської площі до Лук'янівського СІЗО вирушили учасники “Маршу героїв”.

Марш / @VilniyU

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на площі відбувся мітинг з нагоди 73-річниці створення УПА.

У марші беруть участь близько 3,5 тисяч учасників. Зокрема, це - представники ВО “Свобода ”, “Правого сектору”, організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів.

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Учасники маршу рухаються до Лук'янівського СІЗО вулицею Січових стрільців (кол. - Артема).

Вони скандують: “Слава Україні! - Героям слава!” та б'ють у барабани.

Перед колоною їде автомобіль поліції, саму вулицю звільнено від транспорту, автомобілі лише стоять припарковані на узбіччях.

Після Лук'янівського СІЗО учасники маршу мають вирушити до ізолятора тимчасового тримання, де планується концерт українських гуртів.

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