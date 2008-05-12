У Тимошенко вважають, що обмежувати зростання цін мають... губернатори

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що 14 травня на засіданні Кабінету міністрів планується розглянути питання щодо роботи місцевих державних адміністрацій з виконання урядових рішень і звільнення деяких голів облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

“За підсумками цього розгляду будуть вноситися пропозиції, у тому числі і Президентові”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр вважає, що деякі державні адміністрації саботують рішення уряду. “Користуючись проблемами конституційного характеру, тобто підпорядкуванням місцевих адміністрацій Президентові, а фактично – його Секретаріату, ми бачимо, як відбувається реальний саботаж дій уряду щодо, зокрема, товарних інтервенцій. Ми вважаємо, що якраз пан БАЛОГА (глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА – УНІАН) є рупором саботажу. Замість того, щоб нагнітати ситуацію, ми вважаємо, що її треба вирішувати. Зокрема, і відповідальність керівників місцевих адміністрацій, які не впорались як зі зростанням заборгованості по зарплаті, так і з роботою на своїх ринках щодо обмеження цін”, - пояснив він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ наголосив, що уряд не вимагає від місцевих адміністрацій важких завдань.

“Для того, щоб уже не було спокуси у таких чиновників, я думаю, що на цьому тижні будуть ініційовані зміни до Конституції, які дозволять уряду не тільки приймати рішення, але ж і реалізовувати їх. Зокрема, зміни до Конституції включатимуть такі позиції як підпорядкування місцевих адміністрацій Кабінету міністрів, у тому числі Кабінет міністрів зможе впливати і на силові структури, тому що силові структури зараз також підпорядковані Президентові, але ми не бачимо покращення боротьби з корупцією тощо”, - наголосив перший віце-прем’єр.