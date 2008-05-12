”Сигнали” ЄС Яценюка влаштовують, але він хоче дій

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за зміну підходів у відносинах України та Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на першій міжпарламентській конференції представників депутатських груп дружби парламентів України та країн-членів ЄС «Міжпарламентський діалог Україна-ЄС», яка проходить в Києві.

«Мова повинна йти про змістовну зміну підходів щодо наших двосторонніх відносин», - сказав голова ВР.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, нова посилена угода між Україною та ЄС повинна мати нові принципи, підходи та дієві механізми співробітництва.

Він також зазначив, що економічна статистика між Україною і ЄС свідчить про те, що незалежно від будь-яких політичних трансформацій, економічна складова є визначальною.

Голова ВР також підкреслив, що парламент покладає великі надії на переговорний процес щодо нової посиленої угоди з ЄС і закликає сторони цього процесу – уряд і Європейську Комісію - до єдиного правильного підходу – це динамічний і прагматичний підхід у двосторонніх відносинах.

«Сигнали – це дуже добре, ми сприймаємо будь-які сигнали у наших відносинах, але дії є набагато кращими, ніж сигнали»,- додав він.

На переконання спікера, Україна, передусім, могла б співпрацювати з ЄС в аграрному секторі.

«Україна, як один з найбільших гравців на європейському континенті щодо аграрного ринку, здатна сьогодні забезпечити такий елемент, як продовольча безпека, в тому числі і Європи», - сказав він.

Також одним з пріоритетних напрямків співробітництва України і ЄС на переконання А.ЯЦЕНЮКА, є енергетична безпека. Він вважає, що в цьому напрямку зроблено дуже мало як в Україні, так і в ЄС. Зокрема, він відзначив, що на сьогодні немає мандату Європейського Союзу на проведення єдиної енергетичної політики.

А.ЯЦЕНЮК сподівається, що процес переговорів з ЄС щодо укладення нової посиленої угоди має закінчитися «дуже близькою інтеграцією».