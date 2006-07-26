У графіку Ющенка немає круглого столу
10:12, 26 липня 2006Політика
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Інформація прес-служби президента
У сьогоднішньому графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА не передбачено його участі в проанонсованому представниками Верховної Ради круглому столі в Маріїнському палаці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Прес-служба глави держави наголошує, що про всі ініціативи Президента, заходи за його участю, час і місце їх проведення оголошує Секретаріат Президента.
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