У графіку Ющенка немає круглого столу

У сьогоднішньому графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА не передбачено його участі в проанонсованому представниками Верховної Ради круглому столі в Маріїнському палаці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Прес-служба глави держави наголошує, що про всі ініціативи Президента, заходи за його участю, час і місце їх проведення оголошує Секретаріат Президента.